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Ко Дню города в Гродно откроют современный садик
11.09.2018 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Ко Дню города в Гродно откроется новый детский сад на 230 мест. Располагаться он будет в микрорайоне Ольшанка. В новом дошкольном учреждении есть бассейн, спортивный и музыкальный залы, закуплено современное оборудование,
Садик откроют в самом густонаселенном микрорайоне Гродно — в Ольшанке.
— Сформированы 12 групп для дошкольников разного возраста и еще две группы кратковременного пребывания, — рассказала начальник отдела образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района Гродно Елена Адамович. — В такой группе на несколько часов до или после обеда можно оставить ребенка на занятиях. С детьми в это время работают педагоги: проводят занятия и игры, выходят на прогулки. На сегодняшний день в районе действуют семь подобных групп, но с открытием сада в Ольшанке их станет девять.
Откроется в микрорайоне к празднику города и мини-рынок.
14 сентября в Гродно также откроют еще один дом семейного типа, который разместился на улице Волковича. Сейчас сюда ищут родителей-воспитателей. Уже рассматривают несколько кандидатур.
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Ко Дню города в Гродно откроется новый детский сад на 230 мест. Располагаться он будет в микрорайоне Ольшанка.
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