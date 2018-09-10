В Витебске с постамента исчезло раритетное пожарное авто. Где памятник?

Горожане обратили внимание, что на улице Жесткова, возле областного управления МЧС, с пьедестала исчез раритетный пожарный автомобиль.



Фото: Светлана Васильева

В Сети по этому поводу высказывают самые разные догадки. Например: «Ночью похитители прибыли с автокраном, зацепили пожарный автомобиль, погрузили на платформу и вывезли. Наверное, на раритетную машину был заказ от коллекционеров».

Однако в МЧС опровергли домыслы и пояснили, что памятник пожарному автомобилю АЦ-40(130)-63А на ремонте:

— Автомобиль установили на постаменте в начале 2000-х годов. Подобная техника с 1960-х годов до начала этого века работала в пожарных частях МВД СССР и МЧС Беларуси. Но сейчас автомобиль на базе ЗИЛ-130, с помощью которого были ликвидированы тысячи пожаров и спасена не одна сотня жизней, нуждается в ремонте.

Реставрационные работы планируют выполнить в течение двух месяцев.



Фото: Светлана Васильева