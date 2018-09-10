Комитетом госконтроля Могилевской области осуществляется контроль за уборкой урожая сельскохозяйственных культур

Его результаты показали, что несмотря на неблагоприятные погодные условия уборка урожая в целом проведена на высоком организационном уровне. Аграриями области намолочено более

750 тыс. т зерна при средней урожайности 26,2 ц/га.

Вместе с тем Комитетом в период проведения уборочной кампании выявлялись упущения и недостатки, которые негативным образом сказывались на темпах проведения уборочных работ.

После вмешательства контролеров были активизированы ремонт зерноуборочных комбайнов в отдельных сельхозорганизациях Белыничского, Быховского, Дрибинского, Климовичского, Осиповичского, Круглянского районов, подготовка зерносушильного хозяйства и складских помещений для хранения и первичной обработки зерна в ряде хозяйств Бобруйского, Глусского, Осиповичского, Климовичского, Круглянского и Костюковичского районов.

В период уборочной страды Комитетом пресекались сверхнормативные потери зерна при его уборке, ненадлежащее хранение убранного урожая, бесхозяйственность при транспортировке семян зерновых культур и иные.

По оперативно внесенным Комитетом предложениям за допущенные упущения и недостатки при проведении полевых работ к дисциплинарной ответственности привлечены более

80 должностных лиц сельскохозяйственных организаций.