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«День без автомобиля»: 22 сентября в Республике Беларусь проводится ежегодная международная акция

11.09.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Акция направлена на привлечение внимания общественности к проблеме вредного влияния на состояние окружающей среды и здоровье населения избыточного использования личных автомобилей.

Среди источников загрязнения атмосферного воздуха выбросы от автотранспорта занимают первое место. В выхлопных газах автомобилей содержится большое количество вредных веществ, отрицательно влияющих на здоровье человека и компоненты окружающей среды (растительный и животный мир, почвы, поверхностные воды, здания, сооружения, памятники архитектуры). Выбросы парниковых газов от автомобилей существенно изменяют климата.

Давайте же задумаемся и сделаем дружественный шаг к сохранению природы, оставив 22 сентября свой автомобиль на стоянке или в гараже, пересев в это день на велосипед, общественный транспорт или преодолев путь до работы (учебы) пешком.

Поддержим Международную акцию «День без автомобиля» 22 сентября! Один день в пользу чистого воздуха!

Костюковичская райинспекция ПР и ООС.

 
 
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Акция направлена на привлечение внимания общественности к проблеме вредного влияния на состояние окружающей среды и здоровье населения избыточного...
 
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