Плов без мяса и шницель из хлеба: как кормят пациентов гомельских больниц

Плов без мяса и шницель из хлеба — старыми блюдами по новым рецептам кормили пациентов. Госконтроль проверил гомельские больницы и пришел к неутешительным выводам. Шесть отобранных блюд из семи в меню были приготовлены, мало сказать, безвкусно, сообщает ОНТ. 15 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, один уволен.





Внезапная проверка больничных пищеблоков — возможность оценить, что должно быть приготовлено для пациентов по нормам, и насколько содержимое кастрюль отличается от меню на бумаге. Первым делом — зрительное впечатление. На то, что еда не похожа на «еду», чаще всего и жалуются люди.

Дальше — состав приготовленного. И здесь уж не до эстетики. В картофельном супе с рыбой почти наполовину снижено содержание жира. Одним словом, это похлебка. В плове и еще некоторых вторых блюдах либо нет мяса, либо его слишком мало. То же самое с сыром, творогом и молоком.

— Отбирали для исследования шницель натуральный, рубленый, в нем было установлено содержание хлеба 20%, которое не допускается вообще, шницель готовится только из натурального мяса, — рассказывает заведующая сектором контроля потребительского рынка Комитета госконтроля Гомельской области Ольга Соловьева.

Вывод проверки: не соответствуют норме шесть из семи блюд. Где недостающее мясо или, к примеру, масло, в больнице ответить затрудняются. Правда, шеф-повара уволили.

— За руку-то мы никого не словили, поэтому сказать, что что-то выносилось, я не могу, но после кадровых перестановок ситуация по пищеблоку в нашем учреждении улучшилась. Хочется верить в то, что будем кормить гораздо лучше, чем это было на момент проведения проверки, — говорит главный врач Гомельской городской клинической больницы № 3 Иван Худяков.

Следом проверили еще две больницы региона: картина такая же. Хотя, по словам проверяющих, о тенденции речи пока не идет: большинство лечебниц все же стараются соблюдать республиканские нормы. Это касается и того «чем кормят», и как это приготовлено. Пример — гомельский госпиталь инвалидов. Составить меню, проконтролировать процесс приготовления и в конце снять пробу — все это ежедневно делает врач-диетолог и два его помощника.

И в этом говорят, тоже заключается секрет успеха. Сколько нужно закупать мяса, фруктов, молока, контролирует не главврач, у которого и так немало обязанностей. Диетолог как руководитель пищеблока спрашивает с подчиненных сразу после завтрака, обеда и ужина — если вдруг чего-то не хватает. Пока без сбоев.

— Если пациенты будут неправильно питаться, конечно, и медикаментозное, и другое лечение может быть не таким эффективным, поэтому мы стараемся, чтобы в нашем учреждении пища соответствовала всем требованиям, — рассказывает врач-диетолог Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны Ирина Собченко.

Сегодня здесь на обед — картофельное пюре с рыбой, несколько видов супа, салат из свеклы со сметаной, компот. По белкам, жирам и углеводам все строго по таблице.

— В это меню входит весь перечень продуктов, необходимых людям, чтобы получить нужное количество калорий, витаминов и минеральных веществ, — поясняет шеф-повар Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны Дмитрий Шутов.

В общем «счет» за «плохое меню» в регионе получился такой: 2,5 тысячи рублей штрафов и 15 протоколов дисциплинарной ответственности. При этом больницам-нарушителям дадут месяц на исправление ситуации, после чего опять заглянут на кухни и поспрашивают пациентов: «Как кормят?».