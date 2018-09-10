МВД о задержании в Городее: Изъяты взрывпакеты, 5 автоматов, 10 винтовок, 28 гранат, тысячи патронов

МВД подтвердило информацию о задержании Леонида Штейна , начальника ТЭЦ Городейского сахарного комбината. Когда машину Штейна остановили сотрудники ГАИ, в салоне находился целый арсенал — тюнингованный автомат Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ, винтовка неустановленной модели, ручные гранаты, взрывпакеты. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК Беларуси (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Кроме того задержан также человек из близкого окружения Леонида Штейна.



Фото: Оксана Петрова, TUT.BY

В понедельник, 10 сентября, TUT.BY сообщил о задержании 48-летнего начальника ТЭЦ Городейского сахарного комбината Леонида Штейна. Всю субботу в поселке шли обыски: силовики пришли в квартиру Штейна, в его рабочий кабинет и гараж. Именно в нем обнаружили в сейфах целый склад боевого оружия .



Фото: сайт МВД

Сегодня на официальном сайте МВД появилась информация о данном уголовном деле.

— В ходе проведения оперативной комбинации вечером 7 сентября в агрогородке Красное Гомельского района сотрудники ГАИ остановили автомобиль под управлением жителя г. п. Городея Минской области. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили тюнингованный автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной стрельбы, пистолеты Макарова и ТТ, по несколько снаряженных магазинов к перечисленному оружию, винтовку неустановленной модели, 4 ручные гранаты, 3 взрывпакета и сотни патронов различного калибра, — сообщает сайт МВД .

Гомельский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК Беларуси (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Сейчас Леонид Штейн находится в изоляторе временного содержания. Силовики также подтвердили информацию о том, что в квартире задержанного, гараже и служебном кабинете прошли обыски.



Фото: сайт МВД

— Стражи порядка изъяли там зарегистрированное оружие: два нарезных карабина, четыре гладкоствольных ружья и два пистолета, а также незаконно хранящиеся пулемет, 5 автоматов, 10 винтовок, 10 пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, порядка 2 кг взрывчатых веществ и около 10 тысяч патронов различного калибра, — сообщает МВД.

Леонид Штейн не единственный фигурант уголовного дело. Также задержан человек из его близкого окружения, в его доме в Брестской области обнаружены зарегистрированные нарезной длинноствольный карабин, гладкоствольное ружье и незаконно хранящиеся 3 винтовки, 3 гладкоствольных охотничьих ружья и 381 патрон различного калибра. Все изъятое оружие и боеприпасы направлены для проведения комплексных экспертиз.



Фото: сайт МВД

— В настоящее время реализуются оперативно-разыскные и следственные мероприятия по установлению источников происхождения столь обширного арсенала и возможных соучастников фигуранта в незаконном обороте оружия, — говорится в сообщении МВД.

О Леониде Штейне жители поселка Городея отзываются как о замкнутом и скрытом человеке, близких друзей у мужчины нет, с мамой не разговаривал много лет, общение с соседями сводилось к «здравствуйте — до свидания». Увлекаться оружием стал после армии.

— Штейн был увлечен изготовлением холодного оружия, сам видел, как лет 15 назад на заводе он делал ножи и самодельный пистолет. Оружием стал увлекаться после армии, — рассказывал TUT.BY сосед задержанного.