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До 27 °С и преимущественно без осадков – Белгидромет о погоде 12 сентября

11.09.2018 11:33 — Новости Общества | БелТА  
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11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла по югу Беларуси ожидается 12 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы по югу страны местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет юго-западный 4-9 м/с, днем по Витебской области порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 9-15, днем - от 19 градусов тепла по северу до плюс 27 по югу республики.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла по югу Беларуси ожидается 12 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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