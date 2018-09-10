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Почти 1,5 тысячи белорусов в прошлом году умерли от отравления алкоголем
11.09.2018 11:40 — Новости Общества | Tut.by
В прошлом году от случайных отравлений алкоголем в стране умерли 1497 человек. Это на 36 человек больше, чем в 2016-м. Среди внешних причин смерти белорусов такие отравления лидируют вместе с самоубийствами. Об этом говорится в свежем «Демографическом ежегоднике Республики Беларусь»
В 2017 году из ста тысяч населения более 15 человек в Беларуси умирало от случайного отравления алкоголем. Всего в прошлом году от случайных отравлений алкоголем в стране умерли 1497 человек. Из них 1111 — в трудоспособном возрасте.
Напомним, что Беларусь в последнем отчете Всемирной организации здравоохранения
При этом по данным
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В прошлом году от случайных отравлений алкоголем в стране умерли 1497 человек. Это на 36 человек больше, чем в 2016-м. Среди внешних причин смерти белорусов такие...
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