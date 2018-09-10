ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По неофициальной информации, у начальника ТЭЦ Городейского сахарного комбината найден склад боевого оружия

11.09.2018 11:14 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 11 сентября. В Гомельском районе был задержан житель Городеи, у которого в машине обнаружены 16 патронов калибра 9 мм, сообщил сайт МВД.

"В агрогородке Красное Гомельского района 7 сентября в 20.35 сотрудниками ГУБОПиК МВД и УГАИ УВД задержан житель городского поселка Городея Несвижского района, у которого в автомашине "Мицубиси" обнаружено и изъято 16 патронов калибра 9 мм. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

По информации портала tut.by, речь идет о 48-летнем начальнике ТЭЦ Городейского сахарного комбината. При проведении обыска у него в гараже в сейфах найден склад боевого оружия. Оружие также найдено у него в квартире и на рабочем месте.

По словам очевидца, обыск в гараже проходил 8 сентября с 4 утра до 5 вечера. "Нашли 19 единиц боевого оружия: пулемет, два автомата Калашникова, винтовки. Все хранилось в железных сейфах, их пришлось вскрывать. Сотрудники, которые работали на месте, говорили, это оружие он собирал пять-шесть лет, — рассказал очевидец. — Обычно люди стреляют по круглым мишеням, у Леонида в гараже были силуэты людей с лицами. Стояли бумажные женщины, мужчины, одна мишень была прострелена. Оружие все было пустое, патроны были отдельно".

В Следственном комитете эту информацию пока не комментируют.

Заместитель генерального директора ОАО "Городейский сахарный комбинат" Олег Забродский не подтвердил, но и не опроверг сведения о задержании начальника ТЭЦ. "На данный момент никакой официальной информации по данному поводу у нас нет", — сказал он БелаПАН.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 11 сентября. В Гомельском районе был задержан житель Городеи, у которого в машине обнаружены 16 патронов калибра 9 мм, сообщил сайт МВД. "В агрогородке Красное...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске с постамента исчезло раритетное пожарное авто. Где памятник?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика