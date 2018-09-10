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Стало известно, когда в этом году в Минске завершат работу аттракционы
11.09.2018 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Сезон работы аттракционов в столичных парках закроется 30 сентября, сообщил агентству «
Речь идет о Центральном детском парке имени Горького, парке культуры и отдыха имени Челюскинцев, парке имени 900-летия Минска и парке имени 50-летия Великого Октября.
— Закрытие сезона работы аттракционов намечено на 30 сентября. Планируется, что в первой половине дня они еще будут работать, а ближе к вечеру покататься уже не получится, — сказал Бабиевский.
Главный инженер УП «Минскзеленстрой» подчеркнул, что если погода резко ухудшится и наступят заморозки, то аттракционы перестанут работать раньше.
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Речь идет о парке имени Горького, парке культуры и отдыха имени Челюскинцев, парке имени 900-летия Минска и парке имени 50-летия Великого Октября.
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