Стало известно, когда в этом году в Минске завершат работу аттракционы

Сезон работы аттракционов в столичных парках закроется 30 сентября, сообщил агентству « Минск-Новости » главный инженер УП «Минскзеленстрой» Владимир Бабивский.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Речь идет о Центральном детском парке имени Горького, парке культуры и отдыха имени Челюскинцев, парке имени 900-летия Минска и парке имени 50-летия Великого Октября.

— Закрытие сезона работы аттракционов намечено на 30 сентября. Планируется, что в первой половине дня они еще будут работать, а ближе к вечеру покататься уже не получится, — сказал Бабиевский.

Главный инженер УП «Минскзеленстрой» подчеркнул, что если погода резко ухудшится и наступят заморозки, то аттракционы перестанут работать раньше.