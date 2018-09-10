Главный бухгалтер одного из предприятий района осуждена за злоупотребление

Как говорил в свое время древнекитайский философ Лао-Цзы: «Нет большей опасности, чем стремление к приобретению богатств». Несмотря на давность вывода, он остаётся весьма актуальным и в наши дни.

В современном мире наряду с такими понятиями как честность и трудолюбие существуют негативные проявления — алчность, жажда наживы, обогащение любой ценой.

Не исключением явился и случай в нашем районе, когда Петрова Н.А. (фамилия и инициалы изменены), будучи главным бухгалтером одного из предприятий района, используя свое должностное положение и служебные полномочия, завладела денежными средствами предприятия на сумму 5000 рублей. Эти деньги были перечислены главным бухгалтером в качестве материальной помощи на расчетный счет мужа Петровой, который работал с ней на одном и том же предприятии.

В отношении Петровой Н.А. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК по признакам: завладение имуществом, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

Причиненный ущерб в сумме 5000 рублей обвиняемой Петровой Н.А. возмещен, однако это не освобождает её от обязанности предстать перед правосудием.

По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом того, что обвиняемой возмещен причиненный преступлением ущерб, а также учитывая положительную характеристику обвиняемой, судом назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и админи-стративно-хозяйственных функций, а также штраф в размере 80 базовых величин на сумму 1960 рублей.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

В заключение осталось добавить, что в данном случае, как и всегда при стремлении обогатиться неправедным путём, достигнут плачевный результат: незаконно нажитое пришлось вернуть, должности лишиться, понести существенное материальное наказание и немало потрудиться, чтобы восстановить репутацию.

М. ЛАВДАНСКИЙ,

заместитель прокурора района, юрист 1 класса.