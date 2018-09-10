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"Отправили в Оршу насильно". Рабочие жалуются на командировку на завод после президентского разноса
11.09.2018 12:42 — Новости Общества | Tut.by
«Отправили в Оршу насильно, командировочные не выплатили, есть проблемы с питанием», — говорят рабочие ОАО «Амкодор» — управляющей компании холдинга. 12 отделочников сейчас работают на инструментальном заводе вместе с сотрудниками других предприятий, которые приехали наводить порядок в Орше после еще не забытого белорусами «громкого» визита президента. Руководство же «Амкодора» утверждает, что жалоб от командированных не было и нет. Зато, говорят, жаловаться могли рабочие других предприятий — у них, мол, есть для этого все причины.
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Сейчас на территории завода работают сотрудники нескольких организаций. В том числе 12 человек из «Амкодора» выполняют общестроительные работы: красят, штукатурят, белят.
«Не создали нормальных условий труда и угрожают увольнением»
Сотрудники «Амкодора», которые обратились в редакцию TUT.BY, просят не называть их имен — боятся увольнения. По их словам, им этим уже грозили: за отказ от командировки и за то, что общаются с журналистами.
— Сначала в Оршу командировали 5 человек — сказали, что на 3 дня всего. Потом отправили еще шесть. И всем сказали, что срок командировки не определен, — рассказали мужчины. — Более того, в командировку отправляли насильно. Прямым текстом не говорили, но было понятно, что если откажемся — уволят.
По словам обратившихся, командировочные им не выплатили даже в первые дни командировки. При этом по месту расселения вопросов нет: живут в гостинице и профилактории. Но в комнате собраны те, кто работает в разные смены, — и мужчины просто не могут выспаться.
Есть проблемы и с питанием, говорят строители: в столовую инструментального завода не могут попасть те, кто работает во вторую смену. Завтрак и обед в ней — в 10.00 — 11.00 и 14.00 — 15.00 соответственно. Закрывается столовая в 16.00, а вторая смена приходит к пяти-шести вечера.
— Приходится как-то выкручиваться, тратить деньги, которых и так нет. Это сложно, особенно с таким графиком: мы работаем без выходных. У некоторых дома семьи, жены в декрете. Финансово очень тяжело. Еще и говорят, что зарплата будет такой же, как если бы мы работали дома. Обратиться нам не к кому. Люди бояться просто потерять работу, поэтому терпят и ждут, — говорит рабочий «Амкодора».
«Амкодор»: это не наши жаловались
Руководство предприятия подчеркивает: ему жалоб от сотрудников нет и не было, а пожелания работников учитываются. Например, несколько человек попросили отправить их домой, потому будет ротация: троих работников отзовут — троих командируют.
— Люди попросили: кому-то картошку копать нужно, у кого-то семейные обстоятельства — и мы отреагировали, — пояснил начальник ремонтно-строительного участка «Амкодора» Олег Бичан.
По его словам, в Оршу 28 августа командировали сначала 7 человек, потом — еще пять. Все они выполняют общеремонтные работы на инструментальном заводе, который обратился на предприятие за помощью. Сам Бичан в командировке находится дольше подчиненных — «приехал сразу после визита президента».
— Я знаю своих людей — мы же не первый раз поехали в командировку. Командировочными мы обеспечены в полном объеме, сроки командировки установлены — до 30 сентября, хотя сразу думали, что будем работать до 15 октября. Но справляемся. Работаем и в выходные, но до обеда. Это время оплачивается в двойном размере. Кто не мог ехать в командировку по каким-то причинам — маленький ребенок, отпуск, — не поехал, — уверяет Олег Бичан.
Начальник ремонтно-строительного участка «Амкодора» подчеркнул, что условия проживания у его подчиненных отличные — есть все необходимое. В гостинице мясокомбината — душевые, холодильники. В профилактории «Орша» условия едва ли не лучше. А вот другим повезло меньше.
— К вам точно наши обратились? Мне кажется, — но это просто догадка, — что «Амкодором» могли представиться работники других организаций, — полагает Бичан. — Их сейчас на подряде на территории завода работает около десятка. А наши ходят в форме с надписями, как положено. Я слышал, что те, кого поселили в общежитии инструментального завода, жаловались. Там бардак.
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"Отправили в Оршу насильно, командировочные не выплатили, есть проблемы с питанием", - говорят рабочие ОАО "Амкодор" - управляющей компании холдинга. 12 отделочников...
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