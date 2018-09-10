Как будут идентифицировать комментаторов в интернете. Проект вынесли на общественное обсуждение

Какую информацию о комментаторах планируют собирать в интернете, кому ее в случае чего разрешат предоставлять и как пользователей будут идентифицировать? Министерство информации представило для общественного обсуждения на своем сайте проект нормативного правового акта «Об утверждении Положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса». Предложения можно направлять до 14 сентября.



Фото: Reuters

Напомним, что поправки в Закон о СМИ , в том числе предполагают обязательную идентификацию комментаторов на форумах.

В проекте положения о порядке предварительной идентификации речь идет о том, что сообщения и/или материалы пользователь сможет размещать на интернет-ресурсе только после этой процедуры. Такая идентификация будет проходить с согласия человека и после установления его абонентского номера. При этом, как только человек проходит идентификацию, он дает согласие на сбор, обработку и хранение его данных.

Важно, что именно сам человек должен будет принимать меры, чтобы не допустить того, что кто-то другой воспользоваться его учетной записью.

Проект предполагает, что владелец интернет-ресурса сможет собирать, обрабатывать, хранить и предоставлять фамилию, собственное имя, отчество (если оно есть), пол, число, месяц, год рождения, место рождения пользователя, его адрес электронной почты и информацию о дате и времени размещения на интернет-ресурсе сообщений и/или материалов, включая идентификационные сведения об абонентских устройствах пользователей (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса).

Планируется, что всю вышеуказанную информацию владелец интернет-ресурса должен будет предоставлять по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых органов, судов в порядке, установленном законодательством.

При этом именно владелец интернет-ресурса обеспечивает хранение на время действия пользовательского соглашения сведений, полученных при сборе у пользователя, а также принимает меры по их защите от разглашения, утраты или модификации.

Если человек укажет при регистрации не соответствующую действительности информацию или то, что противоречит закону, а владелец интернет-ресурса об этом узнает, то он может приостановить оказание услуг пользователю до момента устранения выявленных нарушений или аннулировать/обезличить учетную запись.

Предполагается, что пользователь интернет-ресурса будет иметь право в любое время расторгнуть в одностороннем порядке пользовательское соглашение, аннулировав свою учетную запись. В этом случае владелец ресурса должен будет хранить информацию о человеке в течение шести месяцев с даты аннулирования учетной записи и предоставлять ее по запросу.

Предложения по разрабатываемому проекту просят направлять на адрес электронной почты: pravo@mininform.gov.by до 14 сентября 2018 года.