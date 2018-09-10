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"Это не взятка, а злоупотребление". В суде по делу Коржича допрашивают обвиняемых сержантов
11.09.2018 12:35 — Новости Общества | Tut.by
В Минске продолжают рассматривать у
В доведении до самоубийства рядового Александра Коржича, напомним, обвиняют троих сержантов: Евгения Барановскго, Егора Скуратовича, Антона Вяжевича. Им вменяют ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки), Барановскому еще и ч. 1 ст. 205 (Кража). Максимальный срок — 12 лет лишения свободы.
До начала заседания обвиняемые общаются со своими адвокатами. Зал почти пуст.
— Нет, я не знал.
В руках Барановского листы, где перечислены эпизоды, которые ему вменяются. Один из них произошел летом 2017-го. Барановский рассказал, что к нему подошли двое рядовых. Они, по его словам, сказали, что находились в другой части, где можно было выкупать телефоны, и предложили сделать так Барановскому. Но сержант якобы идею не поддержал. Рядовые не успокоились и, говорит обвиняемый, две-три недели подходили к нему, просили.
— Они назвали цену, я согласился.
— Приняли в качестве взятки 30 рублей, — продолжил гособвинитель.
— Мне кажется, было 20 рублей, — ответил Барановский и уточнил: это была не взятка, а злоупотребление.
— Почему не взятка, а злоупотребление? — продолжил гособвинитель.
— Объяснить не могу.
В июле-августе с просьбой пользоваться неуставным мобильным к Евгению подошел Александр Коржич.
— Повторно принял в качестве взятки 40 рублей, — зачитал гособвинитель.
— Это не взятка, а злоупотребление, — настаивает на своем обвиняемый.
Разбирая эпизоды, когда за пользование мобильными ему давали деньги, обвиняемый снова и снова повторяет: это была не взятка, а злоупотребление. О некоторых эпизодах с телефонами он говорит, что такого не было или же пояснить не может. А также уточняет, что при нем рядовые никогда не пользовались сотовыми.
Обвиняемый не отрицает, что получал от солдат, например, вафли, пакетики кофе за то, что те ходили в магазины на территории части. При этом он уверят, что ничего не требовал. Он не согласен с тем, что получал от Коржича продукты в качестве взятки за посещение торговых объектов.
— За это время у нас с Коржичем сложились товарищеские отношения. Требовать не требовал. Иногда он покупал, иногда я, — отметил Барановский. Если, говорит обвиняемый, он и просил у солдат что-то купить, то лишь в тех случаях, когда у него это требовало командование, а сам он приобрести не мог.
— Требовать не требовал, просил, — сказал Барановский. — А потом передавал командованию роты.
Кому именно передавал, он не уточнил.
Что касается эпизодов, связанных с принуждением солдат выполнять физические упражнения, то здесь Барановский пояснил:
— За попустительство по службе я как командир отделения мог назначить наряд вне очереди.
Он пояснил, что заниматься физкультурой солдаты должны были на занятиях по физподготовке.
— Вправе вы в другое время заставлять солдат отжиматься? — уточнил гособвинитель.
— Нет, — ответил Барановский.
Он не отрицает, что заставлял солдат отжиматься, в том числе и в противогазах, но все это, говорит, солдаты делали за какие-то попустительства и то «после предупреждения».
— Это были крайние меры, — отметил обвиняемый.
— Крайняя мера перед чем?
— Когда они уже довели.
— Какие проступки совершали военнослужащие, за которые отжимались? — уточнил судья.
— Весомая причина должна быть, — ответил Барановский.
В пример «весомой причины» привел случай, когда солдаты в строю толкались.
— Почему, если кто-то толкался, наказывали весь личный состав?
— Коллективная ответственность, — ответил Барановский.
При этом цель отжиманий он пояснить не смог:
— Я не помню, может, в качестве наказания, — резюмировал он.
Напомним, тело Александра Коржича с майкой на голове и с ботинками, связанными шнурками,
Мать солдата продолжает настаивать на версии убийства сына, утверждая: у сына не было суицидальных мыслей, он хотел вернуться на гражданку и строил планы на будущее. Психиатры во время процесса рассказали, что беседовали с Коржичем и
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В Минске продолжают рассматривать уголовное дело о гибели в Печах Александра Коржича. Во вторник, 11 сентября, начали допрашивать обвиняемых.
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