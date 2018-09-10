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Житель Островца нашел чужой телефон, изменил пароли владельца в соцсетях. Ему грозит до 5 лет колонии
11.09.2018 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Житель Островца нашел во время экскурсии телефон. Но не вернул его хозяину, а решил использовать по своему усмотрению. Он изменил личную информацию владельца гаджета в социальных сетях, а также потратил деньги, которые были в чужом электронном кошельке. Возбуждено уголовное дело,
Деньги — 18 долларов — молодой человек потратил на инструментарий в одной из онлайн-игр.
Мужчину обвиняют в модификации компьютерной информации, ее умышленном блокировании и несанкционированном доступе, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности.
Кроме этого, его могут также привлечь к административной ответственности по факту присвоения найденного чужого имущества.
Материальный ущерб обвиняемый возместил добровольно в полном объеме. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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Житель Островца нашел чужой телефон, изменил пароли владельца в соцсетях. Ему грозит до 5 лет колонии
Мужчину обвиняют в модификации компьютерной информации, ее умышленном блокировании и несанкционированном доступе, совершенном из корыстной и иной личной...
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