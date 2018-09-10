Житель Островца нашел чужой телефон, изменил пароли владельца в соцсетях. Ему грозит до 5 лет колонии

Житель Островца нашел во время экскурсии телефон. Но не вернул его хозяину, а решил использовать по своему усмотрению. Он изменил личную информацию владельца гаджета в социальных сетях, а также потратил деньги, которые были в чужом электронном кошельке. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК.



Изображение: appleinsider.ru, носит иллюстративный характер.

Деньги — 18 долларов — молодой человек потратил на инструментарий в одной из онлайн-игр.

Мужчину обвиняют в модификации компьютерной информации, ее умышленном блокировании и несанкционированном доступе, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности.

Кроме этого, его могут также привлечь к административной ответственности по факту присвоения найденного чужого имущества.

Материальный ущерб обвиняемый возместил добровольно в полном объеме. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.