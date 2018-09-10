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В Жодино ищут подростков, повредивших лакокрасочное покрытие автомашин

11.09.2018 — Новости Общества | Единство  
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Еще в августе около 16 часов (после окончания смены на заводе) в Жодиский ГОВД одно за другим стали поступать заявления от работников БЕЛАЗа о повреждении лакокрасочного покрытия их автомобилей. Всего злоумышленники повредили 18 машин. Где-то просто провели острым предметом (гвоздем или ключом) вдоль кузова автомашины, а на некоторых автомашинах сделали надписи или рисунки.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных вблизи данной стоянки, сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что к преступлению причастны двое подростков лет четырнадцати. Один подросток был в синих майке и шортах, второй в светлых шортах и белой майке, с изображением на спине двух скрещенных шпаг, над которыми имеется надпись «я здесь закон».

Все произошло около полудня: в течение часа подростки прогуливались по стоянке, попутно царапая автомашины. Затем недоросли отправились на железнодорожную станцию, там слонялись без дела, а потом ушли обратно в сторону города.

Если вы узнали данных лиц или располагаете какой-либо информацией об их местонахождении, просим позвонить в Жодинский ГОВД по телефонам: (8-01775)-3-34-44, (8-029)-618-34-44, (8-029)-507-71-34 или 102.

http://uvd-mo.gov.by/

 
 
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Жодинcким ГОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК РБ (злостное хулиганство) по фактам повреждения около двух десятков автомашин, находившихся на...
 
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