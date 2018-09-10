Урожай сахарной свеклы ожидается выше прошлогоднего

«Мы должны убрать сахарную свеклу с почти 100 тыс. га. Планируется урожай более 5 млн т сладких корней, это больше, чем в прошлом году. На сегодня убрано 9% площадей. Радует то, что сахаристость корня на 1% выше уровня прошлого года», – сказал Владимир Гракун. Он упомянул о сложностях с получением семян сахарной свеклы. «Согласно поручению главы государства эта работа ведется с Сербией. Национальная академия наук Беларуси уже предоставила несколько сортов и гибридов сахарной свеклы. С каждым годом доля наших сортов будет увеличиваться, пока это 10%», – добавил замминистра. Продолжается уборка картофеля. «Площади сохранились на уровне прошлого года. Урожайность составляет более 320 ц/га, что позволит собрать 1,2 млн т картофеля только в сельхозорганизациях. В целом, с учетом населения и фермерских хозяйств, мы ожидаем около 6 млн т картофеля», - отметил Владимир Гракун.

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