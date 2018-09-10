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Цены на квартиры в Минске в августе достигли максимума с начала года

11.09.2018 14:15 — Новости Общества | БелТА  
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11 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Цены на квартиры в Минске в августе достигли максимума с начала 2018 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Национальном кадастровом агентстве Государственного комитета по имуществу.

"Увеличение спроса на квартиры в Минске в августе по сравнению с июлем сопровождалось возобновившимся ростом средней цены 1 кв.м. В августе она достигла своего пика - Br2,56 тыс. Прирост к июлю составил 3,2%, к январю - 10,5%, к августу 2017-го - 21%", - рассказали в агентстве.

Объем рынка купли-продажи в августе был сопоставим с началом года. За этот месяц заключено более 900 договоров купли-продажи без учета продажи долей и комнат - на 12% больше, чем в июле. Рост обеспечен за счет сделок на вторичном рынке недвижимости. В целом на покупку квартир потрачено свыше Br128 млн.

На первичном рынке недвижимости в столице продолжается спад покупательской активности. "Доля сделок купли-продажи с квартирами на первичном рынке в августе составила 6,1% и существенно снизилась по сравнению с прошедшими месяцами этого года. В январе этот показатель составлял 19,6%", - пояснили эксперты.

В Минске с начала августа по состоянию на 5 сентября в ипотеку было приобретено 13 квартир - столько же было в феврале, марте.

Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Цены на квартиры в Минске в августе достигли максимума с начала 2018 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в...
 
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