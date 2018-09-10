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Что нужно знать при подготовке к переписи

11.09.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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В октябре 2019 года в Республике Беларусь будет проведена очередная перепись населения. Обычно важному государственному событию предшествует всесторонняя подготовительная работа, в которой участвуют жители республики. О том, как будет проходить перепись-2019 и что надо сделать в ходе подготовки к ней,  наша беседа с начальником отдела статистики Верхнедвинского района Главного статистического управления Витебской области Е.В. ВАШКЕВИЧ.

Что нужно знать при подготовке к переписи

— Елена Валентиновна, с какой целью проводится перепись населения нашей страны?
— Перепись населения Республики Беларусь является основным источником получения данных о численности и структуре населения в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем и отражает все изменения, произошедшие в межпереписной период. Сегодня это единственный информационный ресурс, позволяющий получить данные о числе семей и домашних хозяйствах, их составе и жилищных условиях, который обеспечивает получение и сопоставимость демографических показателей на уровне самых малых административно-территориальных единиц.
Перепись населения Республики Беларусь 2019 года проводится в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 384 «О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь». Перепись начнется 4 октября 2019 года, период её проведения – 27 дней (с 4 по 30 октября 2019 г.).
— Каким образом будет проводиться перепись населения?
— Перепись будет проведена путем личного опроса населения и использования административных источников. Респондентам предложат предоставить свой идентификационный номер, чтобы автоматически обеспечить получение 20 процентов информации из административных источников – регистра населения и реестра адресов Национального кадастрового агентства. Это откроет доступ к основным данным (фамилия, имя, отчество, пол, число, месяц, год и место рождения, гражданство, место жительства). Основную информацию – о национальном составе общества, общеобразовательном уровне, трудовой и миграционной активности, размере домашних хозяйств и семей, условиях их проживания, наличия в собственности земельных участков, их местонахождении и использовании — получают путем устных опросов населения. Для этого привлекут временный переписной персонал.
Перепись проведут с помощью компьютеров планшетного типа. Полученную информацию переписчики будут в онлайн-режиме передавать в центр по сбору и обработке данных. При этом будет обеспечена конфиденциальность полученных персональных данных, доступ к ним возможен только уполномоченным работникам органов государственной статистики.
— Какие изменения пре-дусмотрены в предстоящей кампании?
— Новшеством станет добавление в программу вопросника о сельском хозяйстве, в котором нужно будет указать наличие в собственности земельных участков, их местонахождение, структуру пахотных земель, количество многолетних насаждений, численность скота, птицы и пчелосемей.
— Какая подготовительная работа проводится перед переписью и какое участие должны принять в ней граждане?
— Проведению переписи предшествуют подготовительные мероприятия, одним из которых является составление списков домов и помещений в них в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах. Данное мероприятие проводится с 6 по 30 ноября 2018 года и предполагает сплошной обход территории с целью уточнения перечня и характеристик всех зданий, в которых проживает или может проживать население.
Проверку адресного хозяйства регистраторы осуществляют с помощью планшетных компьютеров. Они внесут в планшеты все жилые дома с уточнением адресов и создадут своеобразную базу для переписчиков.
Для качественного выполнения данного мероприятия обращаемся к домовладельцам района с просьбой обратить внимание на состояние номерных знаков и аншлагов на своих домах. Таблички с номерами должны быть на каждом доме, аншлаги улиц – при необходимости. Изготовить их можно в специализированных мастерских или самостоятельно.
При этом следует знать:
►домовые знаки должны располагаться со стороны проезжей части (магистральных улиц, улиц населенных пунктов) преимущественно на главном фасаде здания на оптимальной для обзора точке и высоте;
►домовые знаки не должны загораживаться другими зданиями и сооружениями, объектами благоустройства, средствами наружной рекламы, вывесками и т.п.;
►домовые знаки на сооружениях должны содержать номер и название улицы на следующих зданиях:
• начинающих и завершающих нумерацию зданий и сооружений на конкретной улице;
• расположенных на перекрестках двух или более улиц и, как правило, имеющих двойную адресацию;
• расположенных в середине протяженного квартала застройки;
• относящихся к улице отличной от той, на которую выходит главный фасад;
• адресацию которых трудно идентифицировать на местности.
В иных случаях домовые знаки могут представлять собой простой номерной знак.
Домовые знаки должны быть достоверными и информативными, соответствовать присвоенному при государственной регистрации адресу, а также официальному наименованию улицы на государственных языках.
Домовые знаки должны быть читаемыми при передвижении как пешком, так и на транспорте с крайней правой полосы движения. Шрифт надписей должен быть достаточно крупным, плотным и контрастным по отношению к фоновой заливке домового знака.

 
 
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