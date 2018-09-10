В Гродно в рамках кампании «Зробім!», которая пройдет 15 сентября, активисты приберут берега Лососянки. Присоединиться к белорусской части всемирной акции «Глобальная уборка» приглашают всех желающих.





Волонтерское движение по уборкам мусора стартовало в 2008 году в Эстонии. В Беларуси уборки в рамках «Let`s Do It!» начались в 2012 году. В 2017 году в уборках «Зробім!» по всей стране поучаствовало почти полторы тысячи человек, которые собрали более 155 тысяч литров мусора.

В ближайшие выходные волонтеры выйдут на уборки во многих городах Беларуси: Минске, Барановичах, Мозыре, Ракове, Вилейке. В Гродно активисты будут чистить русло Лососянки и ее прибрежные зоны.

— В акции принимает участие также комитет природоохраны. Присоединиться к уборке реки сможет любой желающий. Убирать будем несколько часов. Планируем пройти 6−7 километров. Собранный мусор будет отсортирован и оставлен на контейнерной площадке около озера Юбилейное, — говорит координатор кампании в Гродно, председатель общественной организации «Экомониторинг» Евгений Филимонов.

Когда: 15 сентября, с 12.00 до 15.00

Место сбора: старинная мельница на Юбилейном озере.