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В Гродно в рамках акции "Зробім" волонтеры очистят русло Лососянки. К уборке можно присоединиться

11.09.2018 14:29 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно в рамках кампании «Зробім!», которая пройдет 15 сентября, активисты приберут берега Лососянки. Присоединиться к белорусской части всемирной акции «Глобальная уборка» приглашают всех желающих.


Волонтерское движение по уборкам мусора стартовало в 2008 году в Эстонии. В Беларуси уборки в рамках «Let`s Do It!» начались в 2012 году. В 2017 году в уборках «Зробім!» по всей стране поучаствовало почти полторы тысячи человек, которые собрали более 155 тысяч литров мусора.

В ближайшие выходные волонтеры выйдут на уборки во многих городах Беларуси: Минске, Барановичах, Мозыре, Ракове, Вилейке. В Гродно активисты будут чистить русло Лососянки и ее прибрежные зоны.

 — В акции принимает участие также комитет природоохраны. Присоединиться к уборке реки сможет любой желающий. Убирать будем несколько часов. Планируем пройти 6−7 километров. Собранный мусор будет отсортирован и оставлен на контейнерной площадке около озера Юбилейное, — говорит координатор кампании в Гродно, председатель общественной организации «Экомониторинг» Евгений Филимонов.

Когда: 15 сентября, с 12.00 до 15.00
Место сбора: старинная мельница на Юбилейном озере.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно в рамках кампании "Зробім!", которая пройдет 15 сентября, активисты приберут берега Лососянки. Присоединиться к белорусской части всемирной акции...
 
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