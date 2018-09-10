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Лукашенко: По делу о коррупции в здравоохранении фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств (дополнено)

11.09.2018 14:23 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 сентября. По делу о коррупции в системе здравоохранения страны почти 100 человек попали под следствие, фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств, заявил Александр Лукашенко 11 сентября в Минске на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях.

По его словам, актуальность сегодняшнего совещания вызвана прежде всего необходимостью решения проблем, которые накопились в медицинской сфере. "Их масштаб таков, что уже нельзя просто ограничиться новыми назначениями", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"С прошлого года мне стала поступать информация о том, что количество дел коррупционного характера в медицине резко возросло — почти в два раза. К сожалению, факты коррупции случаются везде, но в здравоохранении проблема стала не точечной, а сквозной, системной. Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль — от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть, и выше, следствие разберется. Мной была поставлена принципиальная и жесткая задача — не найти "стрелочников", а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония. Так что не надо было ничего гадать, это было мое поручение контролирующим и правоохранительным органам. Причину я вам назвал", — сказал Лукашенко.

По его словам, самое важное было — выявить предпосылки и причины, которые привели к возбуждению "пока 95 уголовных дел".

"Когда следствие закончится, суд определит, кто и насколько виновен. Но те факты, которые вскрыты, сомнений не вызывают", — заявил Лукашенко.

Он также выразил мнение, что при всей масштабности оперативных мероприятий Комитет государственной безопасности "сработал спокойно и аккуратно". "Я думаю, что и другие структуры могут этот опыт заимствовать, чтобы не ломать организации, не хватать кого попало, чтобы организации, насколько это возможно, работали, потому что там трудятся люди. А невиновные ни в коем случае не должны нести ответственности", — подчеркнул Лукашенко.

"Все, кто находится в этом зале, не случайные участники. Я счел необходимым лично пригласить руководителей, кто по своим функциональным и должностным обязанностям отвечает за самое дорогое, за богатство нашей страны — жизнь и здоровье людей, — продолжил глава государства. — Кроме того, здравоохранение — это еще и значимая часть экономики. Там трудится больше наших граждан, чем в сферах транспорта и связи вместе взятых, — порядка 270 тыс. человек. А доля здравоохранения в валовом внутреннем продукте (3,2%) не намного меньше, чем у строительной отрасли".

По словам Лукашенко, последние полгода "все общество было взбудоражено положением дел, которое сложилось в медицине в связи с рассмотрением правонарушений".

"Я хотел, чтобы все знали эту информацию и не было сетующих: "Зачем так жестко?", — пояснил Лукашенко. — Это здоровье людей, и это большие деньги, которые мы вкладываем, и которые кое-кто решил прикарманить через цены на медтехнику и лекарства. Меньше всего я хочу, чтобы эти громкие правонарушения негативно повлияли на отношение общества к отечественному здравоохранению. Такие случаи ни в коей мере не должны бросать тень на честных и порядочных работников здравоохранения, врачей, медсестер. И естественно, порядочных людей в нашей системе большинство".

Лукашенко потребовал, чтобы никто не был наказан зря, ни в коем случае никто не смеет подозревать человека невиновного. "Но тот, кто запутался в коррупционной паутине, — мы его оттуда вытащим и определим туда, где он должен быть. Ни для кого это не является секретом, я об этом говорю часто", — подчеркнул он.

Как сообщалось, в конце июня стало известно о вскрытии Комитетом госбезопасности масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения. Среди задержанных называли замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого, директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого, директора центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александра Столярова, директора предприятия "Белмедтехника" Александра Шарака, начальника военно-медицинского управления Минобороны Алексея Еськова, гендиректора предприятия "Белфармация" Вячеслава Гнития.

29 июня вице-премьер Василий Жарко заявил журналистам, что не знал о существовании масштабной коррупционной схемы в здравоохранении. "Если бы я знал, то были бы меры приняты еще тогда. Мы действительно контролируем ситуацию в стране, — сказал он. — Закупки — это такой непростой вопрос, что рабочий день свой начинали и завершали организациями закупок. Если где-то мы что-то чувствовали — сразу принимали меры в отношении виновных, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Но что в такое дело вырастет, я просто не ожидал".
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 сентября. По делу о коррупции в системе здравоохранения страны почти 100 человек попали под следствие, фигурируют десятки миллионов долларов преступных...
 
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