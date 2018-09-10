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С испанскими танцами и польскими песнями - Минский зоопарк поздравил столицу с праздником города
11.09.2018 15:26 — Новости Общества | БT
Завершился праздник соревнованиями четвероногих питомцев и многонациональным хороводом с участием зрителей.
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Музыкальный подарок от коллективов Украины, Армении, Индии и других стран получили минчане и гости столицы. Сотрудники зоопарка провели конкурсы и игры, также...
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