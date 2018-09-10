В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице ищут компании, которые пользуются экотранспортом Самые велоактивные организации города могут поучаствовать в конкурсе "Деловой велосипед". В проекте 6 номинаций: можно принять участие лично в категории...

В проекте 6 номинаций: можно принять участие лично в категории "Велобосс" или всем коллективом на самую "велодружественную" компанию. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте delovelo.by и разместить свои фото в социальных сетях.