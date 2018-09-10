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В столице ищут компании, которые пользуются экотранспортом
11.09.2018 15:21 — Новости Общества | БT
В проекте 6 номинаций: можно принять участие лично в категории "Велобосс" или всем коллективом на самую "велодружественную" компанию. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте delovelo.by и разместить свои фото в социальных сетях.
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Самые велоактивные организации города могут поучаствовать в конкурсе "Деловой велосипед". В проекте 6 номинаций: можно принять участие лично в категории...
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