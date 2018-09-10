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Обратиться к представителям власти напрямую во время телефонных линий
11.09.2018 15:20 — Новости Общества | БT
С 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.
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Найти точные ответы на непростые или спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь - в эту субботу, 15 сентября. С 9:00 до 12:00 на вопросы...
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