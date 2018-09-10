ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бешеную лису обезвредили в Хойникском районе

11.09.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Бешеную лису обезвредили сотрудники милиции в Хойникском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

О зашедшем на подворье диком звере жительница деревни Стреличево Хойникского района сообщила сегодня в оперативно-дежурную службу РОВД. Она рассказала, что сначала лиса бросалась на домашнюю собаку. Когда женщина попыталась прогнать незваную гостью, та ощетинила зубы, намереваясь кинуться на человека.

К моменту прибытия наряда сельчанке удалось прогнать зверя. Однако сотрудники милиции сочли нужным осмотреть и другие подворья. Метавшееся из стороны в сторону животное заметили в соседнем дворе. «Внешние признаки — пена у рта и шаткость при передвижении — свидетельствовали о том, что лиса явно больна. Учитывая ситуацию, милиционеры приняли решение использовать огнестрельное оружие и обезвредить дикое животное, так как оно непосредственно угрожало жизни или здоровью граждан», — прокомментировал Виталий Пристромов. Затем зверя передали сотрудникам ветеринарной службы.

По словам правоохранителей, это не первый случай появления бешеного животного в деревне. Год назад в аналогичной ситуации милиционерам также пришлось использовать табельное оружие.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Бешеную лису обезвредили сотрудники милиции в Хойникском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД...
 
Новости дня
Новости общества
 
С испанскими танцами и польскими песнями - Минский зоопарк поздравил столицу с праздником города
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика