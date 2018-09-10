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31 августа член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Виктор Иванович Чайчиц провел встречи с избирателями в г. Березе

11.09.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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Встреча В.И. Чайчица с трудовым коллективом ОАО «Березастройматералы», на которой присутствовали депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Л.И. Качина и заместитель председателя Березовского райисполкома Д.В. Гордеева, прошла в формате вопросов-ответов. В течение двух часов работники предприятия задавали представителям власти достаточно разноплановые  вопросы: об организации  любительского рыболовства на Селецком водохранилище, о перспективах обустройства центрального городского парка детскими аттракционами, о внесении изменений в законодательство о взимании госпошлины при осуществлении техосмотра личного автотранспорта, о трудоустройстве молодых специалистов, о возможностях  кредитования для приобретения и строительства жилья и т. д.

На многие вопросы В.И. Чайчиц ответил в ходе встречи, на оставшиеся пообещал подготовить предметные ответы.

В этот же день во Дворце культуры г. Березы прошло заседание круглого стола на тему «Изменения в законодательстве, регулирующие предпринимательскую деятельность». Организаторами мероприятия выступили Березовский райисполком и районный Совет депутатов, Белорусская республиканская коллегия адвокатов, Брестское адвокатское бюро «Тарасюк, Игнатюк и партнеры».

В работе круглого стола приняли участие председатель Березовского райисполкома Л.А. Мартынюк, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь В.И. Чайчиц, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Л.И. Качина, председатель Березовского районного Совета депутатов А.Б. Петровский, адвокаты адвокатского бюро, предприниматели Березовского района.

Благодаря В.И. Чайчицу предприниматели нашего района уже не в первый раз получают уникальную возможность воспользоваться услугами адвокатов бесплатно и получить компетентные ответы на интересующие их вопросы.

Фото автора.

 
 
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Встреча В.И. Чайчица с трудовым коллективом ОАО «Березастройматералы», на которой присутствовали депутат Палаты представителей Национального собрания...
 
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