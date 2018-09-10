Профсоюзы помогают: операция «Школьный портфель»

В семье Гарматных из аг. Междулесье в нынешнем году пятеро школьников: Луиза и Кирилл пошли в восьмой класс, Василина – в шестой, а Ярослав и Аркадий – второклассники. Сразу после первой школьной линейки к ребятам приехали шефы: председатель Березовского районного объединения профсоюзов В.Ю. Резько, заместитель председателя районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса А.А. Булавская (на снимке) и председатель профкома ОАО «Междулесье» Р.И. Гарматная. Маме Ольге Алексеевне вручили букет, а детям сладкие подарки. Деньги на то, что нужно к школе, были перечислены заранее.

Эта встреча состоялась бы и раньше, но дети все лето находились на оздоровлении в Италии, вернулись в самом конце августа. Ярослав и сейчас по привычке отвечает на вопросы на итальянском языке. В семье Гарматных переживают и за старших детей, ставших студентами, их тоже собирали и отвозили на учебу. К примеру, Люба в Пинске осваивает специальность оператора ЭВМ и вязальщицы, а Катя в педучилище получит профессию специалиста по дошкольному воспитанию. За каждого ребенка у Ольги Алексеевны болит душа. С тех пор, как она стала мамой для детей, обделенных родительской любовью, тепло своего сердца она посвятила 39 детям. Радуется, что уже есть шестеро внуков и скоро будет седьмой. Искренне переживает за судьбу каждого своего воспитанника, хотя у многих ребят есть родители – живые и здоровые, но находятся в ЛТП, ведут безобразный образ жизни, не обременяя себя заботами о собственных детях. Но мальчикам и девочкам повезло, что у них есть такие родители, как Гарматные. Ольгу Алексеевну все они называют мамой по своему желанию в ответ на ее заботу и любовь. В семью они попадали совсем маленькими: кому-то было всего три годика, а то и меньше двух. Ребята постарше уже отличались характером, но к каждому из них находили подход. И в первую очередь дарили то, чего дети были лишены, – ощущение любящей и дружной семьи. Поэтому вместе с родителями дети украшают подворье, ухаживают за цветами и домашними животными, копают картошку.

– Я богата только детьми, – признается Ольга Алексеевна. – Вместе с Виктором Васильевичем мы делаем все возможное для их воспитания и развития.

Эта удивительная женщина не считает дело, которому посвятила жизнь, чем-то героическим. Сама она выросла в многодетной семье в Липецкой области, где было тринадцать детей. Потому всегда стремилась к тому, чтобы уютный дом был наполнен детскими голосами и их счастливым смехом.

Низкий поклон этой замечательной женщине за ее поистине материнский подвиг!

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.