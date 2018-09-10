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Журналистке Ольге Чайчиц и оператору Андрею Козелу, сотрудничающим с "Белсатом", ограничен выезд из Беларуси
11.09.2018 14:47 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 11 сентября. Журналистке Ольге Чайчиц и оператору Андрею Козелу, которые сотрудничают с польским телеканалом "Белсат", ограничен выезд из Беларуси. Об этом им сообщила 11 сентября судебный исполнитель Яна Васюк.
Как сообщает
Между тем на следующей неделе у Чайчиц запланированы встречи с представителями организации "Репортеры без границ" и парламентариями в Париже. Затем журналистка намеревалась посетить Брюссель, где у нее намечены встречи в Европарламенте и Еврокомиссии. В ходе этих встреч Чайчиц собиралась рассказать о ситуации со СМИ в Беларуси. Журналистка считает, что истинная причина запрета на выезд из страны — не допустить этих встреч.
Следует отметить, что 10 сентября Ольга Чайчиц была оштрафована в очередной раз — суд Дзержинского района (Минская область) постановил взыскать с нее 980 рублей за фоторепортаж с пикета защитников Куропат у ресторана "Поедем поедим". Это уже десятый с начала 2018 года штраф для Чайчиц. Общая сумма штрафов, наложенных на журналистку, достигла 8 тысяч 330 рублей.
БелаПАН.
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Журналистке Ольге Чайчиц и оператору Андрею Козелу, сотрудничающим с "Белсатом", ограничен выезд из Беларуси
Минск, 11 сентября. Журналистке Ольге Чайчиц и оператору Андрею Козелу, которые сотрудничают с польским телеканалом "Белсат", ограничен выезд из Беларуси. Об...
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