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Журналистке Ольге Чайчиц и оператору Андрею Козелу, сотрудничающим с "Белсатом", ограничен выезд из Беларуси

11.09.2018 14:47 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 сентября. Журналистке Ольге Чайчиц и оператору Андрею Козелу, которые сотрудничают с польским телеканалом "Белсат", ограничен выезд из Беларуси. Об этом им сообщила 11 сентября судебный исполнитель Яна Васюк.

Как сообщает сайт "Белсата", официальной причиной запрета стали штрафы, наложенные на журналистов за сотрудничество с зарубежным телеканалом без аккредитации. Чайчиц и Козел показали судебному исполнителю квитанции об уплате всех штрафов, но в ответ им заявили, что невозможно проверить, вся ли сумма уплачена, поскольку "не работает база". Судебный исполнитель также попросила привезти все квитанции об уплате штрафов за прошлый год. При этом снять ограничение на выезд можно будет не раньше чем заработает база, а когда это произойдет, неизвестно.

Между тем на следующей неделе у Чайчиц запланированы встречи с представителями организации "Репортеры без границ" и парламентариями в Париже. Затем журналистка намеревалась посетить Брюссель, где у нее намечены встречи в Европарламенте и Еврокомиссии. В ходе этих встреч Чайчиц собиралась рассказать о ситуации со СМИ в Беларуси. Журналистка считает, что истинная причина запрета на выезд из страны — не допустить этих встреч.

Следует отметить, что 10 сентября Ольга Чайчиц была оштрафована в очередной раз — суд Дзержинского района (Минская область) постановил взыскать с нее 980 рублей за фоторепортаж с пикета защитников Куропат у ресторана "Поедем поедим". Это уже десятый с начала 2018 года штраф для Чайчиц. Общая сумма штрафов, наложенных на журналистку, достигла 8 тысяч 330 рублей.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 сентября. Журналистке Ольге Чайчиц и оператору Андрею Козелу, которые сотрудничают с польским телеканалом "Белсат", ограничен выезд из Беларуси. Об...
 
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