Срок пребывания без виз для иностранцев увеличен!

Указом Президента №295 внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» (далее – Указ).

Так, с 26.07.2018 установлен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики Беларусь в пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь Национальный аэропорт Минск и временного пребывания на территории Республики Беларусь на срок не более тридцати суток со дня въезда для имеющих действительные документы для выезда за границу граждан государств согласно приложению к Указу.

Из приложения к Указу исключены Аргентинская Республика, Федеративная Республика Бразилия, Республика Гондурас, Гонконг (Сянган) – специальный административный район Китайской Народной Республики, Макао (Аомынь) – специальный район Китайской Народной Республики, Мальтийский Орден.

Иностранные граждане, прибывшие в рамках Указа на пять суток и легально находящиеся в стране на момент вступления в силу изменений в данный Указ, могут находиться в Республике Беларусь до тридцати суток с даты въезда.

Указанная категория лиц в течение календарного года может пребывать в стране не более девяносто суток (например, три раза по тридцать суток). Кроме того, въезд в рамках Указа исключает возможность получения разрешения на временное или постоянное проживание. В случае заболевания, стихийных бедствий или иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих выезду иностранца из Республики Беларусь, временное пребывание может быть продлено свыше тридцати суток, до прекращения этих обстоятельств.

Как и ранее, въезд в Республику Беларусь из Российской Федерации в рамках Указа не допускается, в связи с чем такие иностранцы являются нарушителями законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства и подлежат привлечению к административной ответственности с оформлением визы для выезда. Выезд иностранцев, прибывших в рамках Указа из Республики Беларусь в Российскую Федерацию повлечет за собой принятие решения о запрете въезда на территорию Республики Беларусь, на основании абзаца второго части первой статьи 30 Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» от 04.01.2010 №105-З, где сказано, что решение об отказе во въезде в Республику Беларусь может быть принято в отношении иностранца, нарушившего правила пересечения Государственной границы или таможенные правила.

При осуществлении попытки выезда из Республики Беларусь через пункты пропуска в нарушение установленного тридцатидневного периода времени, такие лица будут направляться органами пограничной службы в территориальные подразделения по гражданству и миграции или отделение по контролю за пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства на воздушном транспорте для привлечения к ответственности и оформления визы для выезда.

Начальник управления по гражданству и миграции УВД Минского облисполкома Курныш Александр Иванович