В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сумник канадский - новая проблема фауны Минской области Бурьян вытесняет другие растения. Для корма животному он также непригоден. В этом году сумник растет более чем на полутора сотнях гектаров центрального региона....

10 гектаров черных засохших кустов. Именно так под Слуцком выглядит сумник канадский после химобработки. Химикаты к некультурному растению здесь применили в начале лета, чтобы бурьян за сезон не оккупировал новые площади. Каждое соцветие дает до 20 тысяч семян и стремительно рассеивается.