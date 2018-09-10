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Сумник канадский - новая проблема фауны Минской области
11.09.2018 18:04 — Новости Общества | БT
10 гектаров черных засохших кустов. Именно так под Слуцком выглядит сумник канадский после химобработки. Химикаты к некультурному растению здесь применили в начале лета, чтобы бурьян за сезон не оккупировал новые площади. Каждое соцветие дает до 20 тысяч семян и стремительно рассеивается.
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Бурьян вытесняет другие растения. Для корма животному он также непригоден. В этом году сумник растет более чем на полутора сотнях гектаров центрального региона....
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