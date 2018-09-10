В Гданьске трое местных избили соседей-белорусов

Трое жителей Гданьска избили своих соседей — семью, приехавшую в этот польский город из Беларуси. Об этом сообщает Gazeta Wybоrcza.

Как пишет издание, белорусская семья поселилась в Гданьске в мае этого года. Практически сразу возник конфликт — трое местных мужчин 49-, 50- и 52-лет стали оскорблять новых соседей.

«Пострадавшая сторона пыталась избежать конфронтации с неблагополучными соседями, но мужчины оскорбляли их по национальному признаку, когда встречали их на лестничной клетке или на заднем дворе», — рассказала представитель городской полиции Карина Каминьска.

На прошлой неделе мужчины напали на соседа из Беларуси. Они ударили его по голове, потянули за руки, а также напали на пытавшуюся защитить его жену.

Полиция задержала нападавших. Им предъявлено обвинение в дискриминации, оскорблении и угрозах, а также нанесении телесных повреждений. Прокурор принял решение о содержании их под стражей.

Им грозит до 5 лет лишения свободы.