В Гомельской области в Березине поймали пиранью

В Светлогорске рыбак-любитель выловил из Березины пиранью. Раньше, как сообщил местный телеканал «Ранак», самым серьезным хищником в местных водах была щука.

Необычный улов мужчина принес в Межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира. Там и определили, что похожая на карася зубастая рыба с колючими плавниками — пиранья. В инспекции говорят, что это частный случай.

Однако, как напоминает телеканал, месяцем ранее в одном из озер Брестской области также выловили пиранью.