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В Гомельской области в Березине поймали пиранью
11.09.2018 21:32 — Новости Общества | Tut.by
В Светлогорске рыбак-любитель выловил из Березины пиранью. Раньше, как
Необычный улов мужчина принес в Межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира. Там и определили, что похожая на карася зубастая рыба с колючими плавниками — пиранья. В инспекции говорят, что это частный случай.
Однако, как напоминает телеканал, месяцем ранее в одном из озер Брестской области также выловили пиранью.
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Месяцем ранее в одном из озер Брестской области также выловили пиранью.
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