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Лукашенко: Руководство Минздрава компенсирует ущерб в трехкратном размере, если будет замешано в коррупции

11.09.2018 22:43 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 сентября. Руководство Минздрава компенсирует ущерб в трехкратном размере, если будет замешано в коррупции. Это следует из заявлений Александра Лукашенко на прошедшем 11 сентября совещании по проблемным вопросам в системе здравоохранения.

"Вы знаете, следствие продолжается. Я вам задаю прямой вопрос всем, вот заместителю и министру: вы там не попадетесь? Мой вам совет и передайте своим подчиненным: если у вас там что-то есть, то вы найдите возможность выхода из этой ситуации. Это мой вам совет. Не дай бог мне доложат малейшую зацепку по персоналиям, по руководству Минздрава, я буду настаивать на том, чтобы умножили на три. Минимум получится коэффициент три. Если где-то снисхождение кому-то будет, то вам будет увеличение. Сразу умножайте на три. Поэтому если, не дай бог, вы где-то запутались, поищите выход из этой ситуации", — сказал Лукашенко, фрагменты выступления которого были показаны по телеканалу "Беларусь 1".

"Наверное, эти успехи и похвала со стороны международных организаций, ВОЗ и т.д. вам вскружили голову, — предположил официальный лидер. — Подумаешь, мелочевка какая-то: люди жалуются, очереди в поликлиниках, хамство со стороны врачей повальное. Возьмите откройте любое средство массовой информации, в интернет посмотрите там, социальные сети. Вы там увидите свою работу. При всех социологических опросах как минимум в пятерку негатива вы всегда попадаете".

"Люди жалуются на равнодушие, плохое отношение, особенно там, где люди лечатся, на местах. Да, хорошо, что мы трансплантологией занимаемся, что у нас материнской смертности практически нет, что мы дрожим за каждого ребеночка 500-граммового, выхаживаем и т.д. Это хорошо, но ведь там, внизу, у вас в хирургии, гинекологии, терапевтическом отделении, кардиологии, как в народе говорят, лежат обычные люди, находятся на излечении. Посмотрите на них, как они реагируют на вашу работу. А там проблем выше крыши. А вы там по верхушкам полетели", — заявил Лукашенко.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 сентября. Руководство Минздрава компенсирует ущерб в трехкратном размере, если будет замешано в коррупции. Это следует из заявлений Александра Лукашенко...
 
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