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В Молодечно "Фольксваген" наехал на 10-летнюю велосипедистку

11.09.2018 18:32 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 сентября. В Молодечно 45-летний местный житель, управляя автомобилем "Фольксваген Венто", двигаясь по Банному переулку, на пересечении с улицей Богдановича совершил наезд на 10-летнюю велосипедистку, сообщило 11 сентября управление ГАИ УВД Миноблисполкома.

Пятиклассница со ссадиной была госпитализирована. Водитель был трезвый. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что лицам моложе 14 лет запрещено управлять велосипедом без сопровождения совершеннолетнего лица на дороге (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек). В случае нарушения к административной ответственности привлекаются родители несовершеннолетних.

Согласно еще одному сообщению ГАИ областной милиции, в Борисове на улице Серебренникова 16-летний лицеист, выезжая с дворовой территории на скутере Hors 051, не уступил дорогу автомашине. В результате ДТП парень получил телесные повреждения и был госпитализирован.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 сентября. В Молодечно 45-летний местный житель, управляя автомобилем "Фольксваген Венто", двигаясь по Банному переулку, на пересечении с улицей Богдановича...
 
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