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В Минске задержан гражданин России, похитивший деньги из банкомата

11.09.2018 18:13 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 сентября. В белорусской столице задержан 27-летний гражданин России, похитивший деньги из банкомата, сообщил отдел информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.

Около полудня 6 сентября в Советский РУВД Минска от сотрудника банка поступила информация о повреждении банкомата на улице Кольцова. При наружном осмотре банкомата были выявлены повреждения лицевой панели под монитором. После проведения инкассации и инвентаризации установлено, что сумма похищенных средств составила около 83 тыс. белорусских рублей.

После часа ночи 7 сентября поступил сигнал о сбое в работе банкомата, расположенного на улице Кунцевщина. Наряд патрульно-постовой службы Фрунзенского РУВД задержал возле банкомата гражданина России, у которого при личном обыске изъято более 146 тыс. белорусских рублей, два мобильных телефона, все необходимое для получения доступа к денежным средствам, паспорт, перчатки, изолента черного цвета для заклеивания видеокамеры, рюкзак, ключ от номера в столичной гостинице и иные личные вещи.

В ходе осмотра обнаружены и изъяты следы рук, обуви, биологические следы для дальнейшего проведения экспертных исследований.

Сотрудники управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома совместно с сотрудниками Следственного комитета устанавливают возможную причастность задержанного к совершению аналогичного преступления на улице Кольцова. В Беларусь мужчина прибыл в сентябре, ранее не судим.

Возбуждено дело по ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса (хищение путем использования компьютерной техники). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 сентября. В белорусской столице задержан 27-летний гражданин России, похитивший деньги из банкомата, сообщил отдел информации и общественных связей ГУВД...
 
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