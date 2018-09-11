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Накануне Дня города гродненцев приглашают на бесплатные экскурсии
12.09.2018 07:54 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно организуют несколько бесплатных экскурсий накануне 890-летия Гродно. Правда, количество мест ограничено.
Экскурсии пройдут 14 и 15 сентября.
Среди участников разыграют призы и подарки: скидки на туруслуги, сертификаты на бесплатную пиццу, абонементы в бассейн и многое другое.
Записаться можно по электронной почте gikfiz@tut.by с указанием имени и фамилии и контактного телефона, или по телефону +375−152−68−98−05 с 8.00 до 17.00 с 10 по 13 сентября 2018 года включительно.
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Правда, количество мест ограничено.
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