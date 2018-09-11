Накануне Дня города гродненцев приглашают на бесплатные экскурсии

В Гродно организуют несколько бесплатных экскурсий накануне 890-летия Гродно. Правда, количество мест ограничено.

Экскурсии пройдут 14 и 15 сентября.

Среди участников разыграют призы и подарки: скидки на туруслуги, сертификаты на бесплатную пиццу, абонементы в бассейн и многое другое.

Записаться можно по электронной почте gikfiz@tut.by с указанием имени и фамилии и контактного телефона, или по телефону +375−152−68−98−05 с 8.00 до 17.00 с 10 по 13 сентября 2018 года включительно.