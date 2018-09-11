По предварительной информации, региональные «Дажынкі» в Верхнедвинске пройдут 28 сентября. Изюминкой праздника хлеборобов должно стать совместное шоу, которое готовят спасатели, десантники и милиционеры, сообщает телеканал «Витебск».

Силовики намерены удивить гостей праздника водным шоу, показательным выступлением авиации, будут работать и интерактивные площадки для детей. В водном шоу также примут участие яхтсмены из Браслава.

По традиции к «Дажынкам» строят и ремонтируют различные объекты. В Верхнедвинске их — более 200. Среди них спортивный комплекс «Импульс» с бассейном, Дом культуры, СШ № 2, главная площадь, городской сквер, набережная Двины и другие.

Праздник в Верхнедвинске будет иметь свои особенности. «В отличие от Дубровно, где состоялись „Дажынкі-2017“ и ежегодно проходит международный фестиваль „Дняпроўскія галасы“, Верхнедвинск не имеет опыта проведения масштабных праздников. Улицы города вытянуты вдоль реки, поэтому площадки различных мероприятий будут рассеяны. Программа предстоящих торжеств составлена с учетом этих нюансов», — сообщает «СБ Беларусь Сегодня».