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Вечером закроют для движения улицу Карла Маркса в Бресте. Что будет с транспортом?

12.09.2018 09:05 — Новости Общества | Tut.by  
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С 18.00 12 сентября до 04.30 четверга движение транспорта по улице К. Маркса в Бресте на отрезке от Свердлова до Дзержинского будет запрещено, сообщает Брестский горисполком.

Ограничения введены из-за планового ремонта тепловых сетей.

На этом участке не будет ходить общественный транспорт — троллейбусы № 1, 3, 4 и 8 будут разворачиваться на ул. Свердлова.

Планируйте свои маршрут с учетом этой информации.

 
Теги: Брест
 
 
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Ограничения введены из-за планового ремонта тепловых сетей.
 
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