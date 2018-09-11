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Вечером закроют для движения улицу Карла Маркса в Бресте. Что будет с транспортом?
12.09.2018 09:05 — Новости Общества | Tut.by
С 18.00 12 сентября до 04.30 четверга движение транспорта по улице К. Маркса в Бресте на отрезке от Свердлова до Дзержинского будет запрещено, сообщает Брестский горисполком.
Ограничения введены из-за планового ремонта тепловых сетей.
На этом участке не будет ходить общественный транспорт — троллейбусы № 1, 3, 4 и 8 будут разворачиваться на ул. Свердлова.
Планируйте свои маршрут с учетом этой информации.
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Ограничения введены из-за планового ремонта тепловых сетей.
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