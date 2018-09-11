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КОМИССИЯ

12.09.2018 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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В прошлую пятницу состоялось заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием председателя райисполкома Геннадия Соловья. Были рассмотрены вопросы о состоянии зданий и сооружений, эксплуатируемых на территории Несвижского района, а также о мерах, принимаемых по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2018 года, о состоянии пожарной безопасности в зданиях общежитий, о состоянии водорегулирующих устройств и мостовых сооружений на водоемах района, о результатах работы субъектов профилактики по предупреждению пожаров и гибели людей от них за 8 месяцев 2018 года.

В заседании приняли участие председатели Городейского поселкового и сельских исполкомов, руководители организаций.


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В прошлую пятницу состоялось заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием председателя райисполкома Геннадия Соловья. Были рассмотрены...
 
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