Претенденты на звание «Властелин села» в Гомельской области нарубят дров и запрягут лошадь

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» пройдет 15 сентября в Светлогорске, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Гомельского областного комитета ОО «БРСМ» Юлия Липовская.

Творческие, спортивные и кулинарные баталии среди 12 молодых семей региона развернутся на стадионе «Бумажник». Участники представят тематическое подворье, в котором отразят свою историю, традиции и ценности. С помощью группы поддержки хозяева продемонстрируют творческие таланты и умения.

Сила, навыки и слаженные действия понадобятся участникам в задании «Працуем разам» при распиловке бревна и рубке дров. Жюри оценит и эстетический вид сложенной поленницы. Скорость и внимательность пригодятся конкурсантам в запряжке и распряжке лошади с телегой. Немало энергии предстоит потратить семьям во время веселой эстафеты «Cпортивный марафон». Ради победы супругам придется на время поменяться ролями по выполнению домашних обязанностей. В кулинарном конкурсе «Сялянскiя прысмакi» молодые хозяйки угостят гостей праздника блюдами, приготовленными по семейным рецептам.

«Все семьи-участницы, приехавшие бороться за почетный титул и путевку в финал проекта, в полной мере ощутят дух конкурсных приключений, заведут новые знакомства, пообщаются в неформальной обстановке, весело и с пользой проведут время в большой дружной компании Союза молодежи», — подчеркнула Юлия Липовская.

Финалисты получат специальные подарки (бытовую технику, предметы интерьера и сертификаты от турфирм). Главный приз — Br1960 от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси (80 базовых величин). Самая радушная и слаженная семейная команда представит Гомельскую область на республиканском этапе конкурса.

Организаторами областного этапа проекта выступают Гомельский областной комитет ОО «БРСМ», главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома. Цель конкурса — популяризация сельскохозяйственного труда и быта, повышение роли и значимости семьи как важнейшего социального института общества.