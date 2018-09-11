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Министр здравоохранения пообещал, что коррупции в ведомстве не будет
12.09.2018 10:46 — Новости Общества | БДГ
В Министерстве здравоохранения создадут систему внутренней безопасности, дабы избежать повторения коррупционных скандалов.
Накануне у президента прошло большое совещание, касающееся ситуции с коррупцией в Минздраве.
«Александр Григорьевич, я сделаю все для того, чтобы исправить недостатки и система здравоохранения работала стабильно», — заявил глава Минздрава Валерий Малашко на прошедшем 11 сентября совещании по проблемным вопросам в этой сфере.
Позднее стало известно, что в министерстве здравоохранения Беларуси появится «система внутренней безопасности», состоящая из опытных экономистов. Об этом в эфире телеканала СТВ
«Мы должны провести действительно некую перезагрузку в отношении, в первую очередь, финансово-хозяйственной деятельности, контрольной деятельности с учреждениями здравоохранения. Понятно, что сегодня мы должны вводить систему внутренней безопасности. Это не столько милицейские функции, так скажем, сколько в первую очередь опытные экономисты, которые будут контролировать и средневзвешенные цены на ту технику, которая приобретается, лекарственные препараты, контролировать порядок проведения тех или иных процедур. На это во многом нас наталкивал и акцентировал свое внимание президент», - рассказал министр.
Накануне во время совещания глава государства
Напомним, глава КГБ Валерий Вакульчик 25 июня
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В Министерстве здравоохранения создадут систему внутренней безопасности, дабы избежать повторения коррупционных скандалов. Накануне у президента прошло большое...
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