Министр здравоохранения пообещал, что коррупции в ведомстве не будет

В Министерстве здравоохранения создадут систему внутренней безопасности, дабы избежать повторения коррупционных скандалов.

Накануне у президента прошло большое совещание, касающееся ситуции с коррупцией в Минздраве.

«Александр Григорьевич, я сделаю все для того, чтобы исправить недостатки и система здравоохранения работала стабильно», — заявил глава Минздрава Валерий Малашко на прошедшем 11 сентября совещании по проблемным вопросам в этой сфере.

Позднее стало известно, что в министерстве здравоохранения Беларуси появится «система внутренней безопасности», состоящая из опытных экономистов. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил министр здравоохранения Валерий Малашко.

«Мы должны провести действительно некую перезагрузку в отношении, в первую очередь, финансово-хозяйственной деятельности, контрольной деятельности с учреждениями здравоохранения. Понятно, что сегодня мы должны вводить систему внутренней безопасности. Это не столько милицейские функции, так скажем, сколько в первую очередь опытные экономисты, которые будут контролировать и средневзвешенные цены на ту технику, которая приобретается, лекарственные препараты, контролировать порядок проведения тех или иных процедур. На это во многом нас наталкивал и акцентировал свое внимание президент», - рассказал министр.

Накануне во время совещания глава государства рассказал , что случаев коррупции в медицинской сфере стало вдвое больше. Александр Лукашенко также согласовал новые назначения в медицинской сфере.