Пройдет конкурс исследовательских работ «Я – исследователь».

Целью мероприятия является развитие интеллектуально-творческого потенциала детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Организаторы конкурса: главное управление по образованию Минского областного исполнительного комитета, государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования», управления (отделы) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов центрального региона.

К участию приглашаются воспитанники учреждений дошкольного образования в возрасте от 5 до 7 лет и учащиеся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, а также школ-интернатов областного подчинения, законные представители и (или) педагогические работники, которые представили в оргкомитет их индивидуальные и (или) коллективные исследовательские работы обучающихся.

Конкурс проходит в два этапа:

–первый проводится управлениями (отделом) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов в период с 19 октября по 18 декабря 2018 года;

–второй этап конкурса (областной) – в период с 18 января по 6 марта 2019 года;

–финал конкурса состоится 6 марта 2019 года.

Конкурс проводится по номинациям:

-для детей дошкольного возраста: «Ребенок и природа», «Мая Радзіма Беларусь», «Необычное в обычном», «Бюро находок»;

-для младших школьников: «Математика, физика, техника, робототехника», «Естествознание (живая природа)», «Естествознание (неживая природа)», «Гуманитарные знания».