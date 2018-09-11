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Зробiм? Могилевчан зовут убрать мусор вдоль Печерского озера
12.09.2018 13:27 — Новости Общества | Tut.by
Могилевчан зовут очистить берега Печерского озера во время акции «Зробім!» 15 сентября. С собой нужно взять перчатки и пакеты для мусора.
Наводить порядок будут в прибрежной полосе Печерского озера. Сбор — с 10.00 до 10.30 около этнохутора.
Курировать акцию будут активисты общественной инициативы «Сохраним Печерский лесопарк». К ним же можно обратиться за дополнительной информацией
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15 сентября активисты зовут всех присоединиться к акции и сделать город чище.
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