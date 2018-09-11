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Зробiм? Могилевчан зовут убрать мусор вдоль Печерского озера

12.09.2018 13:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Могилевчан зовут очистить берега Печерского озера во время акции «Зробім!» 15 сентября. С собой нужно взять перчатки и пакеты для мусора.

Наводить порядок будут в прибрежной полосе Печерского озера. Сбор — с 10.00 до 10.30 около этнохутора.

Курировать акцию будут активисты общественной инициативы «Сохраним Печерский лесопарк». К ним же можно обратиться за дополнительной информацией тут.

Акции «Зробім!» — часть всемирного движения «Let`s Do It!», которое объединяет 113 стран и 16 млн волонтеров. В Беларуси первые уборки «Зробім!» прошли в 2012 году. Движение координирует оргкомитет, в который входят представители «Центра экологических решений», товарищества «Зеленая сеть», общественной организации «Минское велосипедное общество». Мероприятия «Зробім!» проходят при поддержке министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и жилищно-коммунального хозяйства.

 
 
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15 сентября активисты зовут всех присоединиться к акции и сделать город чище.
 
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