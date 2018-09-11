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Очередная сессия Борисовского районного Совета депутатов 28 созыва

12.09.2018 — Новости Общества | Единство  
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К сведению!
27 сентября 2018 года состоится 7-я очередная сессия Борисовского районного Совета депутатов 28 созыва (выездная) с повесткой дня: «О работе органов местного управления и самоуправления по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Борисовского района».
На 7-ю сессию Борисовского районного Совета депутатов приглашаются депутаты Минского областного Совета депутатов, проживающие на территории Борисовского региона, депутаты районного Совета депутатов, председатели сельских Советов депутатов, члены райисполкома.
Отправление от здания Борисовского районного исполнительного комитета (ул. Чапаева, 6) 27.09.2018 г. в 9.00.

 
 
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27 сентября 2018 года состоится 7-я очередная сессия Борисовского районного Совета депутатов 28 созыва
 
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