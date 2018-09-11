ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Браконьерам из Бобруйска 25 кг рыбы обойдутся более чем в 3 тысячи долларов

12.09.2018 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Осиповичском районе инспекторы природоохраны задержали жителей Бобруйска, которые наловили сетями 25 кг рыбы. Общий ущерб природе оценили в 259 базовых величин, или 6 345,5 рублей. Это более 3 тыс. долларов в эквиваленте.

Автомобиль для проверки инспекторы остановили ночью. Оказалось, бобруйчане возвращались с рыбалки. Кроме рыбы везли сети — 16 штук общей протяженностью почти 600 метров. Улов составил 58 рыбин. причем в это был в основном линь. — в основном это линь.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за браконьерство в отношении двух задержанных, которые ловили рыбу сетями. Под уголовную статью, говорят инспекторы, может попасть и третий из задержанных, который был за рулем машины. Причем за перевозку незаконно добытой рыбы он может лишиться автомобиля.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчинам грозит уголовное дело, а их друг может лишиться машины, на которой он вез нарушителей и незаконный улов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Гражданин России подозревается в хищении из банкомата в Минске более 146 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика