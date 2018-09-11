Браконьерам из Бобруйска 25 кг рыбы обойдутся более чем в 3 тысячи долларов

В Осиповичском районе инспекторы природоохраны задержали жителей Бобруйска, которые наловили сетями 25 кг рыбы. Общий ущерб природе оценили в 259 базовых величин, или 6 345,5 рублей. Это более 3 тыс. долларов в эквиваленте.

Автомобиль для проверки инспекторы остановили ночью. Оказалось, бобруйчане возвращались с рыбалки. Кроме рыбы везли сети — 16 штук общей протяженностью почти 600 метров. Улов составил 58 рыбин. причем в это был в основном линь. — в основном это линь.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за браконьерство в отношении двух задержанных, которые ловили рыбу сетями. Под уголовную статью, говорят инспекторы, может попасть и третий из задержанных, который был за рулем машины. Причем за перевозку незаконно добытой рыбы он может лишиться автомобиля.