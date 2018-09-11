"Главное, чтобы была квартира, которую можно продать". Как становятся пилотами в США и в Беларуси

Пилоты Александр Центер и Андрей Борисевич провели на TUT.BY LIVE из кабины пилотов , прямо в небе над США. Как развита авиация общего назначения в Америке и что сделать, чтобы она развивалась и в Беларуси? Как вообще белорусу можно стать пилотом? По следам разговора мы смонтировали интересный ролик, смотрите его здесь.

Белорусские пилоты с 18 августа летят на малом самолете вокруг земли. Материалы об этом можно почитать на странице спецпроекта TUT.BY «Кругосветка» . О своих приключениях пилоты рассказывают на страницах в Facebook , Instagram . За полетом можно следить в режиме реального времени на сайте кругосветки letim.by .

Маршрут белорусских пилотов (глобус можно прокрутить и рассмотреть его со всех сторон)