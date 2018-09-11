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"Главное, чтобы была квартира, которую можно продать". Как становятся пилотами в США и в Беларуси
12.09.2018 16:27 — Новости Общества | Tut.by
Пилоты Александр Центер и Андрей Борисевич провели на TUT.BY
Маршрут белорусских пилотов (глобус можно прокрутить и рассмотреть его со всех сторон)
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Пилоты Александр Центер и Андрей Борисевич провели на TUT.BY LIVE из кабины пилотов, прямо в небе над США. Как развита авиация общего назначения в Америке и что сделать,...
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