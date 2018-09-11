Помощь детям от Красного Креста

Одно из направлений деятельности Белорусского общества Красного Креста – помощь социально уязвимым категориям населения, в частности, детям из многодетных, неполных, малоимущих семей, из семей беженцев и детям-инвалидам. Особенно актуальны традиционные благотворительные кампании, приуроченные к началу учебного года. В августе 2018 года Березовская районная организация БОКК в рамках республиканской кампании «Дети идут в школу» широко развернула сбор денежных средств на приобретение канцелярских принадлежностей, а в некоторых случаях – и других товаров для ребят из семей вышеназванных категорий.

Нынешняя кампания стала не только самой массовой – в ходе ее использовались нетрадиционные формы сбора денежных средств, например, копилки. В частности, на малом вещевом рынке райцентра. Ящики для сбора канцелярских принадлежностей были установлены в магазинах «Книги», «Мир детства», в ЦТУ «Солнечный».

– Мы очень благодарны продавцам за их активную позицию и реальную помощь в сборе денег от населения на нужды школьников, – рассказывает председатель Березовской районной организации БОКК Валентина Резько. – Через закрытую копилку Красного Креста нам удалось собрать свыше 320 рублей, которые были распределены по установленным номинациям.

Свыше 190 рублей собрано в предпринимательском центре «Седьмое небо», около 130 рублей на вещевом рынке, где, сверх того, предприниматели жертвовали для ребят ранцы, другие товары школьного ассортимента.

В целом нынешняя кампания отличалась возросшей активностью предпринимателей. Представители малого бизнеса на этот раз были полнее проинформированы о целях акции, проявляли сознательность и настоящее благородство по отношению к детям, находящимся в сложных жизненных ситуациях и нуждающихся в материальной поддержке.

Постоянными спонсорами школьной кампании БОКК в районе являются Джулия Семуха, Людмила Герман, Любовь Пигас, Мария Бородулина. Большую активность в сборе денежных средств на нужды детей продемонстрировал коллектив представительства «Белгосстраха» в районе. На собранные ими деньги приобретено два школьных набора.

Отлично сработали первичная организация Красного Креста ОАО «Березастройматериалы», собравшая более двухсот единиц канцелярских принадлежностей для школьников. Достойный вклад в благотворительную кампанию внесла первичная организация УЗ «Березовская ЦРБ» (председатель – Зинаида Грищук), собравшая канцтовары и одежду для детей из малоимущих семей.

Как всегда, с лучшей стороны проявила себя первичная организация отдела по образованию Березовского райисполкома (Наталья Ковалевич). Сказанное относится к заведующему хозяйственной группой отдела Игорю Байдуку, водителям Павлу Филюте и Николаю Пунько. Особенно значима в поддержке всех начинаний районной организации БОКК роль начальника отдела Татьяны Бренько. На фоне любой загруженности Татьяна Петровна находит возможность выделить организации Красного Креста транспорт, изыскать материальные средства.

Торговое предприятие «САМ» (Михаил Бурдо) по собственному почину оказало финансовую поддержку организации БОКК на приобретение школьных принадлежностей в сумме 300 рублей. Отличным результатом (всего собрано более 900 рублей, сформировано и уже вручено 35 наборов для школьников) благотворительная кампания «Дети идут в школу» обязана не только ответственности руководителей, отзывчивости граждан и пониманию директоров березовских школ, куда, помимо частных адресов, была передана немалая часть наборов. Фундамент успеха закладывался в процессе скрупулезной подготовительной работы в районной организации БОКК. Надо отдать должное ее председателю Валентине Резько, чьи энергия и работоспособность, высочайшая ответственность, желание и умение помогать людям открывают двери любых кабинетов, разрушают настороженность и стереотипы, пробуждают в сердцах сострадание и желание поддержать тех, кто действительно нуждается в помощи. За годы активной общественной работы Валентина Васильевна завязала и поддерживает контакты с сотнями людей в районе. Ей свойственны обостренное чувство справедливости, доброта и любовь к людям, то есть именно те качества, которыми всегда отличались лучшие представители движения Красного Креста по всему миру.

В.В. Резько с радостью и удовлетворением говорит о помощи юных волонтеров в проведении кампании. Студент одного из московских вузов Кирилл Денисов и березовские старшеклассницы Галина Певневец и Дарья Скробот активно помогали ей в организации сбора помощи школьникам во время собственных летних каникул.

От имени родителей и самих школьников, получивших в начале учебного года такие актуальные подарки от Красного Креста, она передает сердечную благодарность всем без исключения участникам кампании «Дети идут в школу».

Фото носит иллюстративный характер (источник – www.vitvesti.by).