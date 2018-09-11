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Лукашенко направил соболезнование президенту Индии в связи с многочисленными жертвами аварии пассажирского автобуса

12.09.2018 17:11 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 12 сентября. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с многочисленными жертвами в результате аварии пассажирского автобуса в штате Телингана.

Глава государства, как сообщает его пресс-служба, подчеркнул, что в Беларуси с чувством большой скорби узнали о трагедии. Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и высказал пожелания скорого выздоровления пострадавшим.

Во вторник, 11 сентября, на горном перевале в штате Телингана на юге Индии автобус, перевозивший паломников, упал в пропасть. По последним данным, более 50 человек погибли, около 20 пострадали. В качестве основной версии происшествия рассматривается неисправность тормозов.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 сентября. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с...
 
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