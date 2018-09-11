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Завершается второй этап командно-штабного учения Вооруженных Сил Беларуси
12.09.2018 19:12 — Новости Общества | БT
В ходе учения отрабатываются вопросы обороны страны с опорой на собственную военную организацию государства. Участие принимают около 7500 военнослужащих, около 250 единиц бронетанковой техники, 3 десятка самолетов и вертолетов.
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По сценарию, обстановку обороняющейся стороне удалось стабилизировать, подразделениям предстоит провести контратаки в попытке занять выгодный рубеж и нанести...
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