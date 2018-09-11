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Молодые сотрудники Следственного комитета посетили с экскурсией Дворец Независимости
12.09.2018 19:10 — Новости Общества | БT
Впечатлила гостей и тонкая работа отечественных мастеров, ведь практически весь интерьер заполнили изделия белорусов. Гости посетили также зимний сад и музей Дворца Независимости.
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